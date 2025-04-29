Лавров катался по Рио-де-Жанейро на BMW с говорящей табличкой

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Лавров приехал на совещание БРИКС на BMW с табличкой «Россия рулит!»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на иномарке BMW приехал на совещание глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. На месте, где располагаются номера машины, была табличка с надписью «Россия рулит!», рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Спикер дипведомства также опубликовала кадры кортежа Лаврова. На видео министр садится в автомобиль, где на месте номерных знаков под названием мероприятия нанесена надпись на русском языке: «Россия рулит!».

28–29 апреля во дворце Итамарати проходит совещание глав дипломатий стран БРИКС. Сергей Лавров уже успел провести переговоры с министрами иностранных дел Бразилии и Китая Мауро Виэйрой и Ван И.

Бразилия стала председателем БРИКС 1 января. В 2024 году этот пост занимала Россия.