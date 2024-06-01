Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает цинизмом попытки Германии поделить блокадников на достойных компенсации и нет, после того, как в ФРГ приняли решение выплачивать пособия исключительно еврейской национальности, сообщает пресс-служба ведомства .

«В июле 2008 года немцы приняли решение о введении единовременных выплат блокадникам только еврейской национальности. Мы обратились к ним и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», — заявил Лавров в новом выпуске проекта «Без срока давности».

Лавров также обратил внимание на ситуацию, которая складывается в НАТО и ЕС. По его мнению, население Прибалтики, поляки и чехи — самая агрессивная группа, которая регулярно проявляет русофобские позиции.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон стал соучастником преступлений, которые творит Киев. Он напомнил, что Америка вместе со странами НАТО прямо заявляет о желании нанести России «стратегический урон», при этом судьба местных жителей их совсем не волнует.