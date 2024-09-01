Лавров оценил позицию «дилетанта» Борреля об украинской формуле мира

Лавров счел слова Борреля об украинской формуле мира безумием

Глава МИД России Сергей Лавров счел слова Борреля об украинской формуле мира безумием, пишет РБК .

29 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил только «план Зеленского» может стать основой для прекращения конфликта на Украине.

«Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — сказал Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток».

Ранее главы МИД ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не смогли договориться о разблокировании 6 млрд евро на военные поставки Украине.