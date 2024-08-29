ЕС не снял ограничения на удары ВСУ по России западным оружием Политика сегодня в 22:35

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не смогли договориться о разблокировании 6 млрд евро на военные поставки по линии Еврофонда мира Украине, а также не пришли к решению по снятию ограничений на удары по РФ европейским оружием, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Каждая из 27 стран будет принимать эти решения самостоятельно, отметил он. «6 млрд евро остаются заблокированными Венгрией, эти деньги предназначены для стран ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине, я считаю это вето неприемлемым», — сказал Боррель. Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель поддержал действия Украины и назвал атаку ВСУ на Курскую область «контрнаступлением».