Глава дипслужбы ЕС выразил свое мнение относительно последних событий в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. После этого Боррель написал в соцсети X (ранее Twitter), что «выразил полную поддержку борьбе украинского народа».

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее осведомленные источники издания Bloomberg сообщили, что Киев получил «благословение» от США и стран Евросоюза на удары по российской территории до вторжения в Курскую область.