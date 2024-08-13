Bloomberg: Киев заручился поддержкой США и ЕС для ударов по России

Осведомленные источники издания Bloomberg сообщают, что Киев получил «благословение» от США и стран Евросоюза на удары по российской территории до вторжения в Курскую область, пишет ТАСС .

Издание сообщает, что перед вторжением в Курскую область Киев рассматривал несколько сценариев нападения на регион. Несмотря на то, что США и ЕС одобрили действия ВСУ, они не верят, что украинским бойцам удастся закрепиться в России.

На курском направлении атаку ВСУ отражает в том числе спецназ «Ахмат». По словам командира подразделения Апти Алаудинова, ВС РФ уже ликвидировали большую часть украинских боевиков.

По данным Минобороны, ВСУ каждые сутки теряет по несколько сотен человек личного состава. В течение последних 24 часов группировки войск «Север» уничтожили до 420 военных ВСУ.