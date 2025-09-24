Лавров описал итоги встречи с Рубио с помощью жеста

Таким образом, он подвел итоги встречи без слов. Как следует из скриншота из видео, опубликованного агентством Ruptly, Лавров показал после встречи большой палец вверх. Отмечается, что пресс-подхода после встречи не было.

Российский министр прилетел в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Он встретился с американским представителем и обсудил украинский конфликт.

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он призвал Москву принять меры для прекращения конфликта и установления долгосрочного мира.