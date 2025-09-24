Лавров описал итоги встречи с Рубио с помощью жеста
Глава российского МИД Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио жестом — одним поднятым вверх большим пальцем, сообщает РИА Новости.
Таким образом, он подвел итоги встречи без слов. Как следует из скриншота из видео, опубликованного агентством Ruptly, Лавров показал после встречи большой палец вверх. Отмечается, что пресс-подхода после встречи не было.
Российский министр прилетел в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Он встретился с американским представителем и обсудил украинский конфликт.
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он призвал Москву принять меры для прекращения конфликта и установления долгосрочного мира.