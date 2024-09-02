Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время порядка 50 стран, собранных Западом под нацистскими знаменами, вступили в коалицию против России и пытаются ее развалить, сообщает ТАСС .

Выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ, политик отметил, что Западу не нравится сила и самостоятельность России. Именно поэтому он стремится развалить страну.

По словам Лаврова, в настоящий момент 50 стран собрались в коалицию против РФ под нацистскими знаменами, учитывая суть политики президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, об этом говорят даже шевроны и знамена, которые носят бойцы ВСУ.

Министр отметил, что попытки развалить Россию предпринимались в разные времена. К примеру, этой цели пытались достичь Наполеон и Гитлер, которые точно также поставили «под ружье» Европу, однако у обоих ничего не получилось.

Ранее Лавров отметил, что готовность РФ к переговорам с Украиной ни у кого не должна была вызывать сомнения. Однако, по его словам, атака ВСУ на Курскую область свела на нет возможность диалога.