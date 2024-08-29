Лавров: атака ВСУ на Курскую область свела на нет переговоры России и Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нападение украинских сил на Курскую область свело на нет тему переговоров Москвы и Киева, сообщает ТАСС .

Он напомнил, что в июне президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу мирного решения конфликта на Украине. Российский лидер тогда отметил, что если Киев и покровительствующие ему западные страны откажутся от предложения по урегулированию вопроса, то ответственность за кровопролитие будет только на их совести.

По словам Лаврова, готовность РФ к переговорам ни у кого не должна была вызывать сомнения. Однако авантюра Киева в Курской области не позволила развивать эту тему и дальше.

По информации Лаврова, разговоры по вопросу переговоров стали неактуальными из-за действий ВСУ в российском приграничье.