Лавров обвинил Европу и Киев в «изнасиловании» мирного плана США по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Европу и Киев в «изнасиловании» инициативы США по урегулированию ситуации на Украине, сообщает ТАСС .

По словам Лаврова, первоначальный мирный план США был грубо искажен. Он пояснил, что после встречи на Аляске в 2025 году Россия получила от Вашингтона официальный документ, но затем появились другие версии.

«Все последующие версии — это результаты попытки „изнасилования“ американской инициативы со стороны (президента Украины – ред.) Владимира Зеленского и прежде всего его „патронов“ из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», — заявил Сергей Лавров.

Он отметил, что в итоговых вариантах документов, которые появлялись в прессе после переговоров США с европейцами и украинцами, ключевые пункты, в частности о восстановлении прав русскоязычных, исчезли. Вместо конкретных обязательств остались лишь общие слова о «взаимной терпимости».

Министр уточнил, что Киев и Европа в своих версиях документа требуют от Украины следования европейским нормам, таким как толерантность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.