Лавров: НАТО хочет вести «оборонительные бои» в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Страны, входящие в Североатлантический альянс, собираются начать «оборонительные бои», которые будут происходить далеко от собственных территорий, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такой подход — «путь в никуда», сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», сообщает ТАСС .

В июле на саммите НАТО альянс покусился на то, чтобы занять лидирующую позицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он может начать вести «оборонительные бои» в Южно-Китайском море, а также Тайваньском проливе и на других территориях в тысячах километров от собственных берегов, отметил Лавров.

НАТО внедряет военную инфраструктуру в Тихом океане. Таким образом, по словам политика, альянс пытается давить на КНР, КНДР и РФ.

Ранее Лавров сказал, что США готовят Европу к авантюре прямого военного конфликта с Россией. При этом РФ готова к диалогу с Западом, но с учетом собственных государственных интересов.