Лавров: нападение ВСУ на Курскую область — ответ на заявления Путина о мире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — это своеобразная реакция на предложение мира со стороны президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

Политик напомнил, что российский лидер 14 июня призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине и назвал несколько условий для этого, в том числе вывод ВСУ из 4 новых регионов России.

Лавров отметил, что именно на это предложение киевский режим ответил вторжением 6 августа на территорию Курской области. При этом, по его словам, издержки конфликта наиболее велики для украинцев, чьи власти «гонят их на убой».

Глава МИД РФ добавил, что западные покровители киевского режима мечтают о «стратегическом поражении» России. В этих условиях целесообразно продолжение спецоперации, чтобы устранить угрозу, исходящую от Украины.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих с начала атаки на Курскую область. Также ВС РФ уничтожили 136 вражеских танков, 66 БМП, 885 боевых бронемашин и т. д.