сегодня в 15:18

Минобороны: более 20 тыс военных потеряли ВСУ с начала атаки на Курскую область

20 650 человек потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий с начала вторжения на территорию Курской области России, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Также потери противника составили 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 885 боевых бронемашин, 582 автомобиля, 170 арторудий, 33 пусковые установки РСЗО, 9 пусковых установок ЗРК и 5 транспортно-заряжающих машин.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 44 станции РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, 1 установку разминирования УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

6 августа украинские формирования пересекли границу и вторглись в приграничные районы Курской области. Российские подразделения остановили продвижение противника и продолжают операцию по ликвидации бойцов ВСУ на территории страны.