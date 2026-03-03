Лавров: ядерная угроза в мире нарастает

Глава МИД России Сергей Лавров на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке заявил о нарастании ядерной угрозы в мире, сообщает ТАСС .

США и Израиль, по их словам, проводят операцию против Ирана из-за убежденности в том, что он делает ядерную бомбу. Лавров напомнил, что еще в июне 2025 года Вашингтон после 12-дневной ирано-израильской войны заявил, что «все компоненты и все работы по созданию бомбы были уничтожены».

При этом Лавров подчеркнул, что у Ирана есть неотъемлемое право обогащать уран в мирных целях. Глава МИД РФ считает, что агрессия против Ирана только подтолкнет исламскую республику к тому, чего хотят избежать Штаты, — к созданию ядерного оружия.

«Потому что на тех, у кого ядерные бомбы есть, США не нападают», — сказал Лавров.

По его словам, из-за иранского конфликта создается риск того, что проблемы ядерного распространения выйдут из-под контроля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин прилагает все усилия для того, чтобы конфликт на Ближнем Востоке разрешился как можно скорее.

