В Краснодарском крае клещи покусали 272 человека

С начала 2026 года 12,8% клещей оказались переносчиками боррелиоза

С начала 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировано 272 случая укусов клещей, среди пострадавших — 107 детей. Число обращений снизилось в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает kubanpress.ru .

Первые укусы в регионе зафиксировали в начале марта. Из-за прохладной весны активность клещей оказалась ниже, чем годом ранее. Тем не менее Краснодарский край вместе с Крымом лидирует по числу обращений по поводу укусов в это время года.

С начала года специалисты исследовали 1485 клещей методами ИФА и ПЦР. Из 250 экземпляров, снятых с людей, в 12,8% выявлен клещевой боррелиоз. Случаи клещевого энцефалита не зарегистрированы.

Сдать клеща на анализ можно более чем в 40 пунктах Роспотребнадзора по краю. Медики отмечают, что своевременное исследование помогает оценить риск заражения.

Биологи также предупреждают о распространении клещей рода Хиаломма. Эти особи способны активно преследовать человека и могут переносить конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Повышенная настороженность рекомендована в Краснодарском крае и других регионах юга России.

Специалисты напоминают: клещи относятся к паукообразным и имеют восемь ног, в отличие от насекомых, у которых их шесть.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.