Россияне начали чаще покупать продукты в дешевых торговых сетях

В этом году магазины с дешевыми продуктами «Чижик» в первый раз могут обойти по выручке сеть «Перекресток». Россияне из-за уменьшения доходов стремятся сохранить материальные средства, рассказала РБК президент ритейлера Х5 (владеет «Перекрестком», «Чижик» и «Пятерочка») Екатерина Лобачева.

В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в начале года появился тренд на охлаждение потребительского спроса. В 2025-м увеличение реальных доходов потребителей замедлилось до 7,4%.

Россияне начали менять продуктовую корзину, отметила Лобачева. Более дорогостоящие продукты люди стараются заменить на что-то простое. Например, увеличилось употребление печенья в почти 2,5 раза, поскольку оно дешевле шоколада и иных продуктов.

Из-за уменьшения покупательской способности россиян продажи в дискаунтерах увеличиваются быстрее по сравнению с супермаркетами. Так, «Чижик» может в первый раз обогнать по выручке «Перекресток». Последний в 2025 году заработал 531 млрд рублей — на 8% больше, чем год назад. При этом выручка «Чижика» увеличилась на 67% до 417 млрд рублей.

