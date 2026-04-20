Рабочее движение по дороге Ижевск — Аэропорт планируют открыть к концу 2026 года. На путепроводе уже началась подготовка к бетонированию основания, сообщает udm-info.ru .

Подрядчики приступили к подготовке основания путепровода под бетонирование. Темпы работ растут, хотя паводок временно осложнил ситуацию на отдельных участках.

«Температурный режим после зимы позволяет беспрепятственно проводить все основные работы на объекте. Несколько сдерживает пока паводок. Так, например, из-за подъема воды на реке Позимь временно приостановлены работы на мосту, но на путепроводе они идут с высокой интенсивностью», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Автомобилисты жалуются на затрудненное движение из-за строительной техники и вынужденные объезды. В региональном Миндортрансе заявили, что договорились с подрядчиком: грузовики будут заезжать непосредственно на объект и не останавливаться вдоль проезжей части.

«К нам постоянно обращались жители Ижевска и Завьялово, жаловались, что в часы пик здесь образовывались многочасовые пробки… И вот сейчас, например, около железнодорожного переезда, рядом с дорогой-дублером, установлен пост регулировщика, который круглосуточно направляет движение грузовых машин со строительной площадки и обратно. В результате больших заторов на этом участке нет», — прокомментировал член регионального отделения ОНФ Андрей Цаплин.

