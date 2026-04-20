Россиянка вышла на связь с RT и заявила об угрозах при удержании в Джакарте

38-летняя Наталья рассказала, что знакомый удерживает ее в Джакарте и не дает вернуться в Россию. Семья готовит обращение в посольство, передает RT .

Наталья вышла на связь с RT и подтвердила, что ей угрожает опасность. Она передала свою геолокацию и сообщила, что находится в трехзвездочных апартаментах в центре Джакарты под постоянным контролем нового знакомого. Женщина отправила его документы и видео с ним.

По ее словам, мужчина забрал паспорт и периодически отбирает телефон. Обратиться в полицию или самостоятельно уехать она не может.

«Он слушает все и телефон забирает периодически. Он очень влиятельный человек, хочет на мне жениться», — рассказала женщина.

Позже Наталья перестала выходить на связь. Ее брат Вячеслав сообщил, что в последний раз переписывался с ней накануне. По его словам, мужчина связан с местной полицией и однажды снял сестру с рейса, когда она уже прошла регистрацию.

«Он как-то связан с полицией, потому что, когда сестра пыталась вылететь домой, он снял ее вместе с полицией. Она уже прошла регистрацию и садилась на борт. И никто не вмешался. Он сказал там всем, что якобы это их семейные проблемы. Раз он связан с полицией, то обращаться к ней и звонить туда Наталье нет смысла», — объяснил Вячеслав.

Семья рассматривает возможность поездки в Индонезию и намерена обратиться в российское посольство в Джакарте.

