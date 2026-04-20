Стало известно, сколько времени россияне думают перед покупкой квартиры

Покупка недвижимости в России — это длительный и осознанный процесс, который в среднем занимает около трех лет. К такому выводу пришли аналитики, проведя соответствующее исследование. О том, сколько времени россиянам требуется для перехода от мысли о покупке жилья к реальным действиям и насколько хорошо они знакомы с районами, где приобретают квартиры, РИАМО рассказали в девелоперской компании Level Group.

Согласно исследованию, почти треть россиян (29%) начинает предпринимать реальные шаги к покупке — откладывать средства, выбирать банк или оформлять ипотеку — только спустя 2–3 года после появления самой идеи. Еще 22% начинают действовать в течение 1–2 лет, а 24% — в тот же год, когда впервые задумались о покупке. Каждый десятый (9%) идет от идеи до совершения сделки 3–5 лет, а 16% — более пяти лет.

Удлинение цикла принятия решения происходит на фоне заметного роста стоимости жилья.

В условиях меняющегося рынка и колебаний ипотечных ставок покупатели стали действовать более осознанно и вдумчиво, дольше принимая решение и тщательнее оценивая все факторы. В среднем горизонт около трех лет — это реальное время на накопления, выбор формата жилья и адаптацию к текущим ипотечным условиям. При этом выбор жилья все чаще выходит за рамки чистой экономики: помимо рациональных факторов — цены, ипотеки, инфраструктуры, важную роль играет и эмоциональное восприятие района и окружение.

При этом для значительной части семейных покупателей, имеющих только один шанс воспользоваться льготной семейной ипотекой, это не просто выбор квартиры, а выбор среды жизни на долгий срок, добавили эксперты.

Исследование также показало, что для многих россиян важна эмоциональная связь с районом будущего проживания. Почти каждый четвертый (23%) уже жил в районе, где приобрел жилье. Еще 18% регулярно бывали там раньше — приезжали за атмосферой или проводили время в любимых местах. При этом 28% знали район лишь поверхностно, а почти каждый пятый (20%) практически не был там до покупки. Еще 11% приобрели жилье удаленно, не посещая район лично.

