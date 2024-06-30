Лавров и Рыженков обсудили двусторонние отношения России и Белоруссии

сегодня в 20:05

Глава МИД России провел совещание с новым министром иностранных дел Белоруссии

В министерстве иностранных дел России рассказали, что глава дипведомства пообщался с новым главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым, пишет ТАСС .

Лавров и Рыженков обсудили двусторонние отношения между странами, международные, а также региональные проблемы. Другие детали переговоров не уточняются.

Известно, что главы дипведомств договорились продолжать тесное сотрудничество на многосторонних площадках.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС решили взять паузу по решению вопросов о вступлении новых членов в объединение. Об этом рассказал Сергей Лавров.