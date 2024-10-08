Лавров: если Киеву разрешат удары вглубь РФ, ответные меры уже будут действовать
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, если Запад разрешит Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, то ответные меры страны уже будут действовать, сообщает ТАСС.
По словам политика, эту тему в Кремле перестали отслеживать с тех пор, как президент РФ Владимир Путин рассказал о мерах, которые Москва предпримет в случае, если Украине все же дадут добро на использование дальнобойных ракет.
Лавров отметил, что, если такое решение все же будет принято, то Москва об этом тут же узнает. И та схема, о которой говорил российский лидер, уже будет находиться в действии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если на территорию России полетят дальнобойные ракеты НАТО, это будут рассматривать как атаку со стороны альянса. В Кремле назвали высказывание российского лидера «предельно четким и однозначным».