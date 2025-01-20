Латвия хочет запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

сегодня в 06:25

Министерство внутренних дел Латвии собирается запретить гражданам РФ и Белоруссии, а также юрлицам, которые зарегистрированы на их территории, занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры в стране, сообщает RT со ссылкой на портал Delfi.

Отмечается, что уже подготовлены поправки к закону о нацбезопасности.

В публикации сообщается также запрет призван «укрепить защиту важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что украинские войска получат от Латвии не менее тысячи БПЛА разных видов. Часть из них изготовили в стране, написал на своей странице в соцсети Х министр обороны прибалтийской страны Андрис Спрудс.