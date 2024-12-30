Латвия поможет Украине поставкой более 1 тыс беспилотников

Украинские войска получат от Латвии не менее тысячи БПЛА разных видов. Часть из них изготовили в стране, написал на своей странице в соцсети Х министр обороны прибалтийской страны Андрис Спрудс, сообщает Газета.ru .

«Подготовлена партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников», — сказал военный.

Глава МО Латвии отметил, что его государство потратит на приобретение дронов для Украины около 20 млн евро в следующем году. Такой шаг предпримут в рамках коалиции по поддержке Киева.

Ранее Спрудс говорил, что власти Латвии могут ввести обязательный призыв в армию для женщин в 2028 году.