Стало известно, когда женщин в Латвии начнут призывать в армию

Министр Спрудс: жительниц Латвии могут начать призывать в армию в 2028 году

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что власти могут ввести обязательный призыв в армию для женщин в 2028 году. До этого срока, по словам главы Минобороны, необходимо изменить военную форму и улучшить систему призыва на Службу государственной обороны.

Власти считают вопрос гендерного равенства в войсках очень важным. Пока что женщин призывают на службу в Швеции, Норвегии, а в вскоре такую инициативу хотят ввести и в Дании.

По словам Спрудса, «к завтрашнему обеду» такого нововведения в Латвии ввести не получится, поэтому властям нужно проводить определенную работу.

«Нужно выполнить домашнюю работу — организовать дискуссии и диалог внутри коалиции, а также в парламенте и в обществе. Очень важно, чтобы общество это поддержало», — цитирует радио Sputnik латвийского министра.

Спрудс отметил, что «одной из потенциальных целей дорожной карты» рассматривается 2028 год, когда можно будет вести речь о призыве в войска 4000 латвийских женщин. Глава Минобороны также утверждает, что у граждан страны изменилось мнение об обязательной службе женщин в войсках, хотя ранее люди против такой идеи.