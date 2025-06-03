сегодня в 06:05

Политический обозреватель Клара Стателло в публикации для L’Antidiplomatico высказала мнение, что недавние атаки украинских дронов на российские аэродромы стали стратегической ошибкой Киева, сообщает РИА Новости .

По ее оценке, эти действия Владимира Зеленского «полностью дискредитировали Украину» и предоставили Москве дополнительные козыри на переговорах в Стамбуле.

«Зеленский публично продемонстрировал свою готовность продолжать войну, даже ценой провоцирования опасной эскалации войны», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что подобные действия, вопреки расчетам Киева, укрепляют переговорные позиции России, демонстрируя ограниченную эффективность украинских ударов, способность РФ надежно прикрывать стратегические объекты, готовность Москвы к деэскалации при отсутствии жертв.

«Это классическая пиррова победа. Киев получил символический повод для пропаганды, но стратегически проиграл, подтвердив свою зависимость от рискованных авантюр. В ближайшие дни станет ясно, как эти события повлияют на динамику переговорного процесса», — заключает Стателло.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило об отражении атак FPV-дронов на аэродромы в пяти регионах: Ивановской, Рязанской, Амурской областях, Мурманской и Иркутской областях.