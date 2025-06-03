Александр Проханов, известный писатель и главный редактор газеты «Завтра», выступил с резкой оценкой последних диверсионных акций против России.

В своем заявлении он подчеркнул, что синхронные подрывы железнодорожных составов под Брянском и Курском, а также атаки дронов на стратегические аэродромы представляют собой «спланированный удар по ядерной триаде России».

«Эта операция, превосходящая по масштабам и изощренности диверсию против „Северных потоков“, явно разрабатывалась не в Киеве, а в штабах НАТО», — заявил Проханов. По его мнению, акция готовилась месяцами на украинских полигонах при участии космической разведки западных стран.

Главред «Завтра» обратил особое внимание на необходимость хладнокровной оценки ситуации, такак «ритика в адрес государства в такой момент играет на руку врагу». Он провел параллели с операцией израильской разведки против Хезболлы, подчеркнув, что подобные акции осуществляются «офицерами высшего класса из глубины мировых разведок».

Проханов призвал к всестороннему анализу последствий этих ударов всеми структурами «воюющей России», включая армию, спецслужбы и информационные ресурсы.

«Это не просто диверсии — это вызов существованию Российского государства», — заключил он.