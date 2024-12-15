Курды боятся повторения ливийского сценария в Сирии

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Представитель «Сирийских демократических сил (SDF) на северо-востоке САР и в Ливане Абдельсалам Ахмад заявил, что курдская автономная администрация опасается повторения ливийского сценария в Сирии после прихода к власти вооруженной оппозиции, сообщает РИА Новости .

«У них есть разногласия по тому, какой должна быть новая система управления в Сирии. Мы повторим ливийский сценарий», —заявил он.

По его словам, ряд военизированных сил договорились свергнуть режим, но не пришли к общему соглашению относительно того, каким будет будущее политическое управление.

После успешного наступления вооруженной сирийской оппозиции Асад отрекся от власти. Бывший сирийский лидер и его семья получили политическое убежище в России.

Между тем американское агентство Reuters назвало деморализацию, коррупцию и неукомплектованность причиной разгрома войск бывшего президента Сирии Башара Асада.