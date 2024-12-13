«Переоделся в гражданское и бежал»: военные назвали причины разгрома армии Асада

Причинами, благодаря которым вооруженная оппозиция победила армию экс-президента Сирии Башара Асада, стали деморализация правительственных войск, сильная зависимость Дамаска от зарубежных союзников и недовольства сирийских военных коррупцией. Об этом утверждает агентство Reuters со ссылкой на десятки источников в лице дезертиров и старших офицеров из ВС САР, командиров иракских сил, сотрудника спецслужб и близкого к военизированной ливанской «Хезболле» человека.

В статье отмечается, что в первую очередь командная структура армии Асада сильно зависела от его иностранных партнеров, особенно — иранских и проиранских сил. Утверждается, что именно они обеспечивали «лучшие боевые подразделения» в регулярных войсках арабской республики.

Многие иранские военные покинули Сирию весной 2024 года после израильских ударов по Дамаску, а члены «Хезболлы» уехали из страны, чтобы сосредоточиться на конфликте Ливана и Израиля.

«Некогда внушавшая страх армия Асада была истощена из-за деморализации войск, сильной зависимости от иностранных союзников, особенно в плане командной структуры, и растущего возмущения в рядах армии по поводу повсеместной коррупции», — пишет агентство.

Источники также заявили, что центральный командный пункт и центр управления ВС Сирии «перестали нормально функционировать» после того, как офицеры Ирана и «Хезболлы» покинули арабскую республику. У сирийцев не было стратегии оборонительных действий, особенно в отношении города Алеппо, второго по величине в государстве.

Кроме того, свою роль сыграла и неукомплектованность в рядах армии Асада, утверждает Reuters. В качестве примера приводится история 23-летрнего призывника, который сидел на форпосте с двумя сослуживцами, хотя на месте должны были стоять не трое, а девять бойцов. Солдату приказали оборонять позицию во время наступления мятежников, однако он этого не сделал.

«Вместо этого он перевел свой телефон в режим полета, переоделся в гражданскую одежду, бросил винтовку и сбежал. Пока он шел по дороге на юг, другие группы солдат тоже покидали свои посты», — говорится в статье.