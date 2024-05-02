Кулеба заявил о возможных коммуникациях с Россией после конференции в Швейцарии

«Коммуникации с Россией» будут возможны после июньской конференции в Швейцарии, где, по мнению Киева, должна будет создана коалиция стран с общими принципами и подходами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy. Об этом сообщает РИА Новости .

Журналист поинтересовался, какой вообще смысл проводить конференцию по мирному урегулированию, если на ней не будет присутствовать российская сторона.

«После этого (проведения конференции — ред.) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров… В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон», — заявил Кулеба.

Мирная конференция по Украине запланирована на 15–16 июня. Она пройдет в Швейцарии неподалеку от Люцерна. Участие России в ней не предполагается.