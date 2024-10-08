Куба хочет стать партнером БРИКС

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Кубинские власти подали официальную просьбу к руководству БРИКС, чтобы ее взяли в качестве страны-партнера. Соответствующее письмо было отправлено президенту РФ Владимиру Путину, поскольку Россия — временный председатель в объединении, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора МИД Кубы по двусторонним вопросам Карлоса Перейру.

Дипломат отметил, что БРИКС усилил позиции как один из главных игроков в мировой политике. Организация — надежда для всех стран Глобального Юга.

До этого российский посол на Кубе Виктор Коронелли отмечал, что на саммит БРИКС в Казани приедут представители островного государства. Путин отправил приглашение на мероприятие президенту страны Мигелю Диас-Канелю.

Ранее сообщалось, что объединение БРИКС работает над созданием своего платежно-расчетного контура. Благодаря этому сформируются условия для независимого обслуживания внешней торговли.