Путин рассказал о разработке платежной системы БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в рамках форума «Российская энергетическая неделя» рассказал о финансовой инфраструктуре и платежной системе БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что существуют некоторые трудности в вопросе платежей за отечественный экспорт. Чтобы решить эту проблему, РФ и ее партнеры переходят на сделки в национальных валютах. Путин уточнил, что в этом заинтересованы все стороны.

Президент отметил, что доля рубля во внешних торговых операциях приближается к 40%. С 2021 по 2023 годы она выросла почти в три раза. И в I полугодии этого года показатель составил 39,4%.

Вместе с тем в рамках сотрудничества со странами БРИКС Россия работает над созданием собственного платежно-расчетного контура. Это поможет создать условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.

Ранее президент рассказал, что волна глобального роста запускается не на Западе, а в странах БРИКС. Государства, желающие стать частью объединения, считают перспективным сотрудничество на равных условиях.