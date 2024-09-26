Путин: запускается волна глобального роста не на Западе, а в странах БРИКС

Во всем мире происходят глобальные изменения. Зарождается многополярная модель развития, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на российской энергетической неделе, сообщает пресс-служба Кремля.

Началась следующая волна мирового роста, который будет продолжаться на протяжении всего XXI века. При этом он затронет не США и страны Евросоюза, которые медленно теряют позиции в экономике мира, а государства БРИКС.

«И те, которые хотят присоединиться», — добавил Путин.

Государства, изъявившие желание вступить в БРИКС, считают перспективным сотрудничество на равных условиях. При этом учитываются интересы всех стран, отметил президент.

Ранее Путин заявил, что несырьевой неэнергетический экспорт в России увеличился до 89,8 млрд долларов. Этого показателя удалось добиться за семь месяцев 2024 года.