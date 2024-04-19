Ксения Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала интервью американского журналиста Такера Карлсона за вопросы на интервью с Павлом Дуровым, сообщает «Лента.ru».
Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону.
Однако Собчак отметила, что Карлсон не задал ни одного неудобного вопроса предпринимателю. У нее создалось впечатление, что Такер Карлсон решал свои республиканские задачи для американского зрителя.
Журналистка отметила, что Карлсон мог спросить у Дурова о сложностях работы в Дубае или задать другие неудобные вопросы. Но Карлсон всячески избегал таких вопросов.