Эксперт по недвижимости объяснил снижение цен на новостройки в регионах РФ

Цены на отдельные новостройки в регионах снижаются из-за слабого спроса, но массового удешевления жилья в России пока нет, сообщает АБН24 .

Эксперт по недвижимости Роман Крылов рассказал, что цены на отдельные объекты в регионах начали снижаться из-за низкого спроса. В Москве ситуация отличается: значительный объем капитала поддерживает рынок, а скидки остаются обычной практикой.

«Сентябрь также пока не дает оснований говорить о резком охлаждении спроса. После отпусков покупательская активность увеличивается, семьи постепенно возвращаются к привычному ритму в связи с началом учебного года, поэтому дальнейшая динамика может оказаться более стабильной. В комфорт-сегменте спрос остается высоким: люди продолжают активно покупать жилье, в том числе на фоне семейной ипотеки. В бизнес-сегменте покупательская способность также сохраняется примерно на прежнем уровне, хотя высокой ее назвать нельзя. При этом признаков того, что застройщики массово начинают распродавать квартиры, нет: у проектов есть проектное финансирование и определенные кредитные обязательства, поэтому просто снижать цены и „сливать“ квартиры они не будут», — пояснил Крылов.

Он привел пример: квартира за 32 млн рублей при ставке 7–7,5% на два года по программе банка ДОМ.РФ через одну-две недели подорожала почти до 37 млн рублей.

По словам эксперта, снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта рынок существенно не изменит: для заметного эффекта ставку нужно снизить на несколько пунктов или хотя бы на 1%.

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