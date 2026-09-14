Банки возьмут паузу со ставками после решения Банка России

Коммерческие банки, вероятно, временно не будут менять ставки по кредитам и депозитам после сохранения ключевой ставки. Дальнейшие решения будут зависеть от риторики Банка России и курса рубля, сообщает АБН24 .

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что банки ранее готовились к повышению ключевой ставки и увеличивали доходность депозитов. После решения Банка России сохранить ставку они, вероятно, займут выжидательную позицию.

«Теперь такая стратегия теряет актуальность: конъюнктура для российской экономики складывается устойчиво положительно, а девальвация рубля, достигнув пика, уже сменилась обратным движением. Если укрепление рубля продолжится, что потребует соответствующих решений на высоком уровне, это станет естественным ограничителем инфляции во второй половине 2026 года, несмотря на сохранение второй фазы топливного кризиса», — пояснил Колташов.

Экономист допустил, что Банк России может отказаться от дальнейшего повышения ставки и перейти к ее снижению. Тогда кредиты могут подешеветь, а доходность депозитов — снизиться.

«При этом нынешняя ситуация уже имела определенное сходство с событиями 2025 года, когда рубль укреплялся, однако тогда это происходило на фоне серьезных проблем на мировом рынке и снижения цен на нефть из-за политики Дональда Трампа. Сейчас внешняя конъюнктура складывается иначе и выглядит более благоприятной для российской экономики. Поэтому можно предполагать повторение маневра 2025 года с курсом рубля, а значит, и появление дополнительного естественного ограничителя для инфляции. В результате банки сейчас скорее будут наблюдать за действиями и риторикой регулятора, чем заранее закладывать в свои ставки новое повышение ключевой ставки», — заключил Колташов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.