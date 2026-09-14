Невесты стали чаще брать уроки фланкировки с шашкой за 3 тыс рублей

Московский тренер Михаил Клименко рассказал, что в 2026 году невесты стали чаще учиться фланкировке с шашкой для свадебных выступлений. Час занятия стоит от 3 тыс. рублей, сообщает Life.ru .

Михаил Клименко преподает фланкировку — искусство владения клинком, которое он сравнивает с танцем. В 2026 году к нему стали чаще приходить невесты: они хотят повторить номера из вирусных роликов и выступить на собственной свадьбе.

Клименко занимается шашкой с 2013 года, а преподавать начал примерно в 2019 году. По основной профессии 37-летний москвич — музыкант: он окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и играет на балалайке. Очная тренировка стоит от 3 тыс. рублей в час, около 95% учеников тренера — женщины.

«Все невесты захотели сделать такой же сюрприз на своей свадьбе. За это лето их у меня стало очень много», — рассказал Клименко.

На первом занятии тренер объясняет хват и работу кисти, а затем показывает базовый эффектный элемент. Для тренировок он использует в том числе металлические шашки весом 600–650 граммов. Освоение базовых движений занимает от месяца до года, однако при регулярной практике заметный результат можно получить за пару месяцев.

Клименко в основном занимается очно: так проще исправлять положение кисти и движения. Недавно он начал обучать дистанционно нескольких учеников из Германии и ОАЭ, где им не удалось найти преподавателя рядом.

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