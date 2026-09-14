Врач назвала одну привычку, которая поможет продлить жизнь
Доктор Эстела Льядо Карбо посоветовала просыпаться в одно и то же время даже по выходным. По ее словам, привычка помогает восстановить циркадные ритмы, сообщает «Царьград».
Карбо рекомендовала после пробуждения проводить на свежем воздухе 10–15 минут. По ее мнению, это поможет закрепить эффект.
«Если человек способен поменять только одну вещь в этом сентябре, то пусть это будет подъем в одно и то же время каждый день. Это не требует затрат, и это, пожалуй, лучшая известная мне программа, способствующая увеличению продолжительности жизни и улучшению здоровья», — подчеркнула врач.
Она отметила, что поздний подъем в субботу и воскресенье не даст нужного результата: время пробуждения должно быть одинаковым каждый день.
Специалист по сну Гарвардской медицинской школы Эрик Чжоу ранее советовал бороться с бессонницей без медикаментов, повышая активность в течение недели.
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