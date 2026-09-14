Врач назвала одну привычку, которая поможет продлить жизнь

Доктор Эстела Льядо Карбо посоветовала просыпаться в одно и то же время даже по выходным. По ее словам, привычка помогает восстановить циркадные ритмы, сообщает «Царьград» .

Карбо рекомендовала после пробуждения проводить на свежем воздухе 10–15 минут. По ее мнению, это поможет закрепить эффект.

«Если человек способен поменять только одну вещь в этом сентябре, то пусть это будет подъем в одно и то же время каждый день. Это не требует затрат, и это, пожалуй, лучшая известная мне программа, способствующая увеличению продолжительности жизни и улучшению здоровья», — подчеркнула врач.

Она отметила, что поздний подъем в субботу и воскресенье не даст нужного результата: время пробуждения должно быть одинаковым каждый день.

Специалист по сну Гарвардской медицинской школы Эрик Чжоу ранее советовал бороться с бессонницей без медикаментов, повышая активность в течение недели.

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