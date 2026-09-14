Карта: в Красноярске и окрестностях отметили 41 место выхода медведей

За последние дни медведя сняли в центре Заозерного, а медведицу застрелили у станции Лесная под Красноярском. В городе и окрестностях зафиксировали 41 место появления хищников, сообщает prmira.ru .

14 сентября у станции Лесная в дачном массиве Крючково застрелили медведицу. Жители ранее жаловались на семейство зверей, которое ходило по огородам; в августе и начале сентября там замечали медведиц с детенышами. Ночью 13 сентября медведь пробежал по Партизанской улице в центре Заозерного. Этот случай в карту Красноярска и окрестностей не вошел.

С августа медведей видели в дачных товариществах, на Татышеве, у «Столбов», в Академгородке, районе «Бобрового лога» и других местах. На Торговой улице за два дня застрелили двух агрессивных зверей. Восточная часть Татышева закрыта, Восточный вход «Столбов» недоступен с 11 сентября, а посещать все входы нацпарка в темное время нельзя. Власти платят охотникам 36,5 тысячи рублей за добытого медведя в охотугодьях за пределами особо охраняемых территорий.

Специалисты связывают выходы хищников с нехваткой естественного корма, пожарами и засухой, а также доступностью мусора и пищи на участках. При встрече с медведем нужно позвонить 112, не приближаться и не убегать, медленно отступать без резких движений. Возле дома следует укрыться в помещении, убрать пищевые отходы и сообщить спасателям точное место появления зверя.

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