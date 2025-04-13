«Кропотливая работа»: Песков рассказал правду о переговорах России и США

В Сети распространяется много разной информации о том, как проходят российско-американские контакты. По одной из версий, Вашингтон недоволен Москвой в вопросе затягивания конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным рассказал правду о контакте двух сторон и заявил, что это «кропотливая работа», которая постепенно приносит положительные плоды.

«На самом деле движется все очень хорошо (речь о переговорах РФ и США — ред.). Дело в том, что реанимировать отношения практически с нуля — это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и весь путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия, и это то, чем сейчас занимаются (делегации РФ и США — ред.)», — заявил Песков.

По словам официального представителя Кремля, тот факт, что спецпосланники России и США стали достаточно регулярно посещать страны друг друга и доносить информацию до своих лидеров, которые внимательно выслушивают позиции, говорит о том, что у президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа есть вся достоверная и реальная информация о ходе переговоров.

Песков подчеркнул, что СМИ и общественности не стоит ожидать сиюминутных результатов. Российско-американские отношения были сильно запущены при предыдущей американской администрации во время президентства Джо Байдена. Теперь стороны проделывают кропотливую работу по восстановлению нормальных отношений между странами.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что встреча Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Петербурге стала дополнительным шагом к будущим переговорам российского лидера с американским президентом.