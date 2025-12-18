Кремль: РФ привлечет к ответственности виновных в экспроприации активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия задействует все правовые механизмы по привлечению к ответственности тех, кто будет в ответе за возможную экспроприацию российских активов, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что ответственность будут нести и те, кто принимал решения коллегиально, и те, кто принимал решения персонально, а также те, кто их выполнял.

«Для этого будут задействоваться все возможные правовые механизмы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

12 декабря Совет ЕС утвердил бессрочную заморозку государственных активов России. Европейская комиссия рассчитывает получить согласие европейских государств на предстоящем саммите 18–19 декабря на конфискацию российских активов на сумму 210 миллиардов евро. Из этой суммы 185 миллиардов заблокированы в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

Ранее ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Он хочет взыскать 18 трлн рублей. Такое решение ЦБ принял из-за попыток Евросоюза украсть российские активы.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, который проходит 18–19 декабря. Он назвал это «победой».

