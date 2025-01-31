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Кремль: Путин проводит совещание Совбеза РФ по вопросу борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности (СБ РФ) по вопросу борьбы с терроризмом. Обсуждается один из аспектов работы в этом направлении, сообщается на сайте Кремля .

Совещание проводится по видеосвязи. В нем участвуют постоянные члены Совбеза РФ.

На встрече присутствуют председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь СБ Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, руководитель МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам в первом чтении поддержать законопроект, который даст возможность силовикам использовать частный транспорт граждан в борьбе с терроризмом во время действующего режима контртеррористической операции.