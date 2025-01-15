Комитет ГД поддержал использование авто граждан для борьбы с терроризмом

В период действия режима контртеррористической операции (КТО) силовые структуры могут использовать транспортные средства граждан, соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме, пишет ТАСС .

Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам в первом чтении поддержать законопроект, который позволит силовикам задействовать частный автотранспорт населения в борьбе с терроризмом в рамках действующего режима КТО.

Группа парламентариев осенью прошлого года инициировала законопроект о внесении изменений в законодательство по борьбе с терроризмом. Предложенные поправки затрагивают раздел, регламентирующий специфику юридического статуса контртеррористических операций.

Согласно законопроекту, предполагается, что в зонах с режимом КТО можно использовать любой транспорт для срочной медпомощи и преследования подозреваемых в терроризме. Новый законопроект также предлагает сохранить порядок возмещения расходов за использование транспорта, который определяется правительством РФ.