Кремль: Путин принял председателя Нацсобрания Вьетнама Тхань Мана

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Он приехал в РФ, чтобы обсудить рабочие вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале мероприятия Путин сказал Чан Тхань Ману спасибо за то, что Вьетнам тепло принял делегацию из России в июне. Также на встрече обсуждались взаимоотношения между Москвой и Ханоем.

Российскому президенту также сообщили о том, что Тхань Ман провел переговоры с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Ранее товарооборот Москвы и Вьетнама увеличился за год на 13%. Объем взаимной торговли российской столицы с азиатской страной достиг 40% в структуре общероссийского товарооборота.