Товарооборот Москвы и Вьетнама за год вырос более чем на 13%

На взаимную торговлю с Москвой в прошлом году приходилось порядка 40% общероссийского товарооборота с Вьетнамом. Несырьевой неэнергетический экспорт из столицы во Вьетнам при этом увеличился на 55%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина, город оказывает содействие в продвижении московской продукции на заграничных рынках.

Центр «Моспром»

«Благодаря центру „Моспром“ московские промышленники в 2023 году на 55% нарастили поставки товаров во Вьетнам по сравнению с 2022 годом. В результате объем взаимной торговли Москвы с этой страной вырос более чем на 13% и достиг почти 40% в структуре общероссийского товарооборота. Столичный бизнес отправляет самую разную продукцию: от медтехники до продуктов питания», — сказал Ликсутов.

С 2019 года в центре «Моспром» провели 7 мероприятий для московских промышленников, включая 4 бизнес-миссии и 3 международные отраслевые выставки.

Перспективы вьетнамского рынка

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что рынок Вьетнама — один из наиболее перспективных для столичных компаний за счет высоких темпов роста экономики и высокой плотности населения.

«На экспорт товаров промышленных отраслей приходится порядка 63% поставок. Высоким спросом пользуются медицинская техника и продукция приборостроения, электрическая аппаратура, лекарственные препараты, профессиональная и уходовая косметика от московских производителей», — сказал Овчинский.

Большой популярностью среди пищевой продукции пользуются мясная продукция, шоколад, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также товары для здорового питания. В общей структуре столичного экспорта во Вьетнам на товары пищевой промышленности приходится порядка 37%.

За год кондитерские фабрики Москвы поставляют во Вьетнам более 100 т кондитерских изделий.

«У любителей сладостей во Вьетнаме популярностью пользуются наши весовые конфеты, молочный шоколад, печенье, карамель и вафли», — пояснил управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов.

Партнерство в торгово-экономических отношениях

На развитие торгово-экономических отношений во многом влияют преференции зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Экспортеры пользуются сниженными ставками таможенных пошлин и другими льготами, позволяющими увеличивать взаимные поставки товаров и расширять инвестиционные потоки между странами-членами ЕАЭС и Вьетнамом.

В рамках стратегического партнерства с Вьетнамом столичный производитель платежных терминалов и банкоматов покупает у иностранного партнера комплектующие для российских банкоматов, позволяющие распознавать купюры разных валют, в том числе и вьетнамских донгов.

Как уточнила коммерческий директор АО «САГА Технологии» Оксана Калашникова, за счет долгосрочного стратегического партнерства компании с производителем из Вьетнама удалось расширить функционал отечественных премиальных банкоматов САГА.

«Стал возможен прием и выдача устройствами самообслуживания вьетнамских донгов. Мы твердо уверены, что и в будущем обмен опытом с компаниями из Социалистической Республики Вьетнам будет приносить исключительно положительные результаты», — сказала Калашникова.

C 2022 года, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, производители несырьевой неэнергетической продукции из Москвы переориентировали экспорт и нашли новых партнеров на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» действует цифровая платформа «Мой экспорт», предоставляющая поддержку предпринимателям. На портале можно бесплатно получить аналитику и консультацию экспертов, помощь в продвижении продукции на международных маркетплейсах. Также можно пройти онлайн-обучение.