Кремль простил Сербию, случайно проголосовавшую против России в ООН

Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сербский лидер заявил, что его страна по ошибке проголосовала в ООН за антироссийскую резолюцию по Украине и извинился за это, сообщает РИА Новости .

Вечером 24 февраля Вучич рассказал, что Сербия ошибочно проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине. По словам президента, в этом голосовании Сербия должна была воздержаться. После этого Вучич публично извинился перед согражданами.

«Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», — прокомментировал Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на извинения Александра Вучича за ошибку в голосовании по резолюции в ООН.

