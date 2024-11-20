Кремль прокомментировал статью Reuters о «заморозке» конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью агентства Reuters о возможной остановке конфликта на Украине. По его словам, для России неприемлемы варианты «заморозки» противостояния, сообщает ТАСС .

Песков заявил, что для Москвы важно достичь цели специальной военной операции.

«Какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет», — сказал представитель Кремля.

20 ноября агентство Reuters со ссылкой на действующих и бывших российских чиновников утверждало, что РФ якобы может согласиться на «заморозку» конфликта на Украине. Американские журналисты также писали, что Киев и Москва могут начать переговоры по «точному разделу» Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.