Reuters утверждает, что узнало требования Путина к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин готов обсуждать перспективы прекращения огня на Украине с избранным главой США Дональдом Трампом, однако исключает вариант «каких-либо крупных территориальных уступок» и выступает против планов Украины по вступлению в НАТО, утверждает Reuters со ссылкой на пятерых действующих и бывших российских чиновников. По данным агентства, в рамках переговоров Россия также может вывести войска из Харьковской и Николаевской областей.

Трое из анонимных информаторов заявили, что Киев и Москва могут вести переговоры по «точному разделу» Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Вместе с тем два собеседника агентства указали, что решение уходящего главы США Джо Байдена по разрешению ударов вглубь России баллистическими ракетами ATACMS может лишь осложнить и затянуть урегулирование кризиса, а также «ужесточить требования Москвы».

Кроме того, действующие и бывший российские чиновники заявили Reuters, что РФ открыта для обсуждений гарантий безопасности для Украины, хотя и «не потерпит» ее слияния с НАТО или присутствия военных альянса в этой стране. Источники также уверяют, что Москва может потребовать от Киева ограничить численность ВСУ и обязаться не притеснять использование русского языка.