Кремль прокомментировал переговоры Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа

Встреча спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина была чрезвычайно полезной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместе с тем он добавил, что подготовка к будущей встрече двух президентов детально не обсуждалась в ходе контактов, сообщает ТАСС .

Путин и Трамп хорошо наладили обмен информацией через своих специальных представителей, подчеркнул Песков. Такие взаимодействия отличаются эффективностью и полезностью.

«Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал доведения информации друг до друга», — пояснили в Кремле.

Ранее Песков заявлял, что встреча Путина и Уиткоффа стала шагом на пути к переговорам с Трампом. Кремль также раскрывал подробности переговоров президента России и спецпосланника американского лидера.

Переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге. Контакты длились 4,5 часа.