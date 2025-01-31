Кремль призвал разъяснить повестку БРИКС Трампу

В БРИКС говорят о необходимости разработки совместных инвестиционных платформ. Необходимо разъяснить американскому президенту Дональду Трампу повестку объединения, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК .

Представители стран БРИКС разрабатывают новые инвестиционные платформы. Речи о том, чтобы создать единую валюту, нет, отметил Песков.

Трамп 31 января заявил, что закроет рынок США для государств БРИКС с помощью 100%-х пошлин, если те откажутся от доллара.

«В БРИКС не ведется речи о создании общей валюты, не велось и не ведется. <…> Экспертам, наверное, нужно более подробно повестку дня БРИКС разъяснить господину Трампу», — отметил Песков.