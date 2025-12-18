Кремль призвал Латинскую Америку к сдержанности вокруг Венесуэлы
Песков о ситуации с Венесуэлой: призываем все страны региона к сдержанности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к государствам Латинской Америки с призывом проявлять сдержанность для предотвращения обострения ситуации вокруг Венесуэлы, сообщает RT.
«Мы призываем все страны региона к сдержанности, с тем чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации», — отметил он, комментируя взаимоотношения между США и Венесуэлой.
Ранее Песков охарактеризовал Венесуэлу как союзника и партнера Российской Федерации.
Между тем Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании по «агрессии США».
