Кремль призвал Латинскую Америку к сдержанности вокруг Венесуэлы

Песков о ситуации с Венесуэлой: призываем все страны региона к сдержанности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к государствам Латинской Америки с призывом проявлять сдержанность для предотвращения обострения ситуации вокруг Венесуэлы, сообщает RT .

«Мы призываем все страны региона к сдержанности, с тем чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации», — отметил он, комментируя взаимоотношения между США и Венесуэлой.

Ранее Песков охарактеризовал Венесуэлу как союзника и партнера Российской Федерации.

Между тем Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании по «агрессии США».

